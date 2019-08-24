24.08.2019 - 00:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
- Ayder yaylasında hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.