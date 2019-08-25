Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı

Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.

TRABZON'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından helikopterle Trabzon’a gitti. Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası’nda bir tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Trabzon’daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplu açılış törenine katılacak.