MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı
25.08.2019 - 14:08| AA, İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu. Erdoğan, Trabzon’daki programları için Rize’nin Güneysu ilçesinden helikopter ile ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
Haberin Tüm Fotoğrafları

Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.

TRABZON'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından helikopterle Trabzon’a gitti. Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası’nda bir tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Trabzon’daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplu açılış törenine katılacak.

Hırsızlıktan yakalanan kadınlar adliyeye sevk edildiKahramanmaraş'ta girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden hamile olan E.K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Meran K. ile Sibel K. adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin bu sırada gülüp, birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbullular dikkat... O yol 30 gün kapalı!

İstanbullular dikkat... O yol 30 gün kapalı!

Dehşet evi! İfadesi ortaya çıktı...

Dehşet evi! İfadesi ortaya çıktı...

Son dakika... Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı

Son dakika... Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı

Şehit polis Akın Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Akın Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber