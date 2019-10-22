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22.10.2019 - 11:57 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için "TC-TUR" uçağıyla saat 11.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelerek muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık etmesi bekleniyor.

Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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