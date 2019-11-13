Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisli havaya rağmen Trump’la hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik ABD ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump’ın davetlisi olarak ABD’ye gittiğini hatırlatan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:



SANCILI BİR DÖNEM: Ziyareti, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Trump ile gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir şekilde görüşeceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımları değerlendirme imkanı bulacağız. FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya’daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz.



TUTUŞMA SÜRECİ BAŞLADI: Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliği üzerinde duracağız. Bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Tabii bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün, onlar ne yapacaklarının kararını versinler.



BELGELERLE ANLATACAĞIZ: Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu terörist başının da Türkiye’mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz. (Elindeki ‘New Life in Syria’ başlıklı kitapçığı göstererek) Güvenli bölge konusunda da hazırladığımız bütün plan, projeleri göstereceğiz.

SİSLİ HAVAYA RAĞMEN: İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump’la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.









AB ile müzakereler bir anda bitebilir



BİZİ BAĞLAMAZ: (AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin yaptırım kararı) Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda kendilerine göre çalışma hakkı elde ediyor. Bize gelince ‘Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız’ diyorlar. Ey AB şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bunu da bilin, bu müzakereler bir anda da bitebilir.

GÖZDAĞI VERMEYE KALKMAYIN: Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ’lıyı cezaevlerinde bulunduran, Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Artık siz başınızın çaresine bakın. Türkiye’ye de Kıbrıs’la ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.



ALMIŞLAR ALMAMIŞLAR: (DEAŞ’lıların iadesi) Orada sınırda kalmış kalmamış artık bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız.



NATO ne iş yapıyor?



Rusya, Türkiye, İran üçlüsü var. Bunun aynı şekilde yürümesi lazım ama çok daha önemlisi var. O da özellikle NATO Paktı içinde yer alan ülkeler olarak NATO’nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım. Liderler Zirvesi’nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar?



İş insanlarına seslenecek



Erdoğan, ziyarette ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap edecek. Erdoğan’ın ayrıca Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, Türk vatandaşları, Türk kökenli ABD’liler ve Müslüman toplum temsilcileriyle buluşması bekleniyor.



Temel gündem Suriye olacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bugün Beyaz Saray’da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek. İki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor. İkili ilişkilerin son dönemdeki istikametini büyük oranda belirleyen Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve iki ülke arasında varılan ateşkes anlaşmasının ne şekilde uygulandığı konusu, Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki en kalın dosyası olacak.



Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK’nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in Washington’a davet edilmesi konusu da Erdoğan’ın çantasındaki önemli dosyalardan biri.



İki liderin bugüne kadar sergilediği uzlaşmacı ve çözüm odaklı diyalogun S-400 ve buna bağlı olarak F-35 konusunda üçüncü bir seçeneğe imkan verip vermeyeceği herkesin cevabını merakla beklediği soru olarak duruyor. Erdoğan’ın çantasındaki bir diğer konu ise ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Türkiye karşıtı iki tasarı ve halen sırada bekleyen muhtemel tasarılar olacak. Sözde “Ermeni soykırımı” karar tasarısı ve Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nde partiler üstü kararla kabul edilmiş olmasının yarattığı rahatsızlık yine Trump’ın önüne getirilecek. S-400 bağlamında “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) yaptırımları da dahil Türkiye’yi hedef alan ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan her halükarda geçmesi gereken yasa tasarılarının durdurulması, Ankara’nın Beyaz Saray’dan beklediği bir adım olarak değerlendiriliyor.



Mektubu iade edecek



Erdoğan’ın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken kendisine Trump tarafından gönderilen skandal mektubu Beyaz Saray’da sahibine iade edeceği de belirtiliyor. Erdoğan’ın hem mektubu iade etmesi hem de Türkiye’nin mektuba cevabını sözlü olarak dile getirmesi bekleniyor.



‘Sonra Putin’le konuşacağız’



(Soçi Mutabakatı kapsamındaki bölgelerden YPG’lilerin çekilmemesi) Dün Kamışlı’da cereyan eden terör eylemleri ortada. Münbiç’ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Tel Abyad’da da Tel Rıfat’ta da bunlara rastlıyoruz. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri saatlerde temizleyebilmiş değil. Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız.