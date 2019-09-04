Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bizler vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice çetin imtihanlardan geçmiş ve çok zor şartlar altında bile taviz vermemiş bir milletin çocuklarıyız. Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri şüphesiz milli mücadele yıllarıdır. Sivas milli mücadelenin ve Cumhuriyet'in ilk merkezidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti.