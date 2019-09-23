MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
23.09.2019 - 02:47 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hilton Midtown Otel'indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genelkurmay Başkanı Güler, Katar Savunma Bakanı'yla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Katar Savunma Bakanı'yla görüştü

Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

Dünya o ilimizi konuşuyor

Dünya o ilimizi konuşuyor

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sıradaki Haber