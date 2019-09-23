Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörist başının iadesi için gerekli adımları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu’na gönülden şükranlarımı sunuyorum.

- Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız.

- Pasaportlarımız ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir.

- Bizler hepimiz ortak bir medeniyeti ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Bağdat var Endülüs var. Bizim ortak tarihimizde tüm insanlığın yolunu ufkunu aydınlatan Biruniler, İbni Sinalar var.

- Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sürece aramızdaki şu muhabbeti diri tuttuğumuz sürece emin olun hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir.

- Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak biz onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

- Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

- 11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz.

- Müslümanlar hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine bizzat şahit oldular. Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.

- Bugün tüm dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz.

- İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor.

- Müslümanın müslümana kanı canı malı ırzı haramdır. Böyle olduğu halde bu Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar,bunların bizim dinimizde yeri var mı? Asla.

- El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.

- Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz

- Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.

- Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimiz Haçlı özlemiyle, Müslüman nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafından şehit edildi.

- Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir.

- Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz.

- Buradan şu gerçeği açık ve net ifade etmek istiyorum: Bizim Müslümanlar olarak başka bir din mensuplarıyla bir arada yaşama problemimiz yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır.

- Bir insana etnik kökeninden, ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz. Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz.

- Şu anda Keşmir'in acısı bizim acımızdır Arakan'ın acısı bizim acımızdır Suriye'nin acısı bizim acımızdır.

- Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz.

- Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir

- Bugün Türkiye milli gelire göre dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir.

- Biz Suriyeli mazlumlara sadece kapımızı değil gönlümüzü de açtık.

- Ülkemizdeki sığınmacıların 3.6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Bunlar sadece Müslümanlar değil.

- Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

- Her platformda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde bakıyoruz.

- Artık hepiniz FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmelisiniz, bilmeniz gerekiyor. Bu örgüt uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. Burada Pensilvanya'da karargahını kurmuş. Yalan, iftira, ikiyüzlülük bunların adeta karakteri olmuş. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, atıyoruz.