Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla Sosyal güvenlik sistemimiz yeniden inşa ettik. Hem hizmette hem sunumda hem de kalitede düzenlemeler yaptık.

Geçmişte sosyal güvenlik primleri kamu tarafından ödenmeyenleri de devlet korumasına aldık. Emekli maaşlarını 4 kata yakın artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında olmamasını sağladık. Emeklilere bayramlarda ikramiyeler verdik.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma prim borcu sistemini getirdik. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

Elektronik reçete sistemi ile yanlış doz, yanlış ilaç olaylarına son verdik. Vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği hizmeti alabiliyor.