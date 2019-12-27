Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugün kendi otomobilini dünyaya takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti.

Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımaya kararlıyız.

Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz.

Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz.

Yaşadığınız topraklara tutkuyla bağlı değilseniz muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz.

Son 17 yıldır tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın.

60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıktılar bugün devrin otomobilini tanıttık. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler.

Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.

Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur

İzmir AK Parti belediyeciliğini görmedi. İzmir'i rezil ettiniz.

Hereke halısına bile kulp takmaktan çekinmediler. Biz tüm Türkiye'yi temsil ettik diye oraya serdik. Bu halı ithal halı değil, bu halı benim Harekeli kardeşlerimin el emeği göz nuruyla yapıldı.

Her zaman dediğim gibi bizim gayemiz millet, bizim gayemiz hizmet. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla sizlere hizmet ediyoruz.

Türkiye'nin sevincine, gururuna ortak olamadılar, bunların ne dediğine bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür.

Buraya 300 dönümlük İlim Tepe Millet Bahçesi'ni de kazandıracağız.