Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sözlerimin başında, görevlerini yerine getirmeye çalışırken hayatını kaybeden medya çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Hayatta başarı kadar, başarının takdir edilmesi de önemlidir.

Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak ettiği değeri görmesine büyük önem veriyorum.

Geçmişi 41 yılı bulan derneğimiz, radyo ve televizyon alanında başarılı meslektaşlarını tespit ediyor.

Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporu sevdirme gibi sosyal sorumluk faaliyetlerini memnuniyetle takip ediyorum.

Bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir. Teknolojiye bağlı olarak yepyeni medya araçları ortaya çıkıyor. 10-15 sene önce hayal edilemeyen birçok yenilik, hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi.

İnternetin yaygınlaşması ile beraber bilginin kitleselleşmesinin önü açıldı.

Bilgiye erişim kolaylaşırken, Gerçek ile hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor.

Linç kültürü, itibar suikastı sosyal medyada çok büyük itibar kazanıyor. Bilgi kirliliğine kimlerin neden olduğunu bilemiyoruz. Hayatı bir anda alt üst olan mağdurlar, hesap soracak bir taraf bulamıyor.

Yalan haber insanı değil, demokrasileri de tehdit ediyor.

Türkiye'nin ekonomide rekorlar kırdığı, IMF borcumuzun sıfırlandığı dönemde, Gezi Olayları ateşlendi. Ülkemizin sokakları karıştırılmak istendi. İnternet bir provokasyon üssü olarak kullanıldı.

17-25 Aralık'ta farklı bir yol denediler. Hükümete yönelik bir darbe teşebbüsünde bulundular.

Türk demokrasisinin en çetin mücadelelerinden birinde ana muhalefet FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye tavırları objektiflikten uzaktır.

Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası medyacılar oldu.

15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hatırlıyoruz.

Bölgesel barışı koruma yönünde attığımız adımlar, hak ettiği karşılığı bulmuyor. Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Söz konusu milletimizi olunca tarafsızlığın yerini ön yargılar alıyor.

Türkiye'nin son 25 yılda yüzleştiği sıkıntılara hep birlikte şahitlik ettik. "Dervişin fikri ne ise zikri de odur" düşüncesi ile kalbimizden ne geçiyorsa onu söyledik.

Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz.

Medyanın demokrasilerde rolünü oynaması gerekiyor. Türkiye olarak gerçekten köklü bir basın yayın geleneğine sahibiz.