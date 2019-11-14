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14.11.2019 - 07:50 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan aradı! Vekillere talimat

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vekillere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletvekilleri illerinde daha sıkı çalışsın” mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan aradı! Vekillere talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için ABD’ye gidişi sırasında uçakta Kurtulmuş’u arayarak, AK Partili milletvekilleri ile istişare toplantısı yapmasını istedi. AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile buluşan Kurtulmuş, Erdoğan’ın talimatlarını aktardı.

‘Küskünleri davet edin’

Kurtulmuş, “Bölgelerinize gittiğinizde yapacağınız çalışmaları parti çalışması gibi yapmayın, daha sıcak ve doğal ortamlar oluşturun. İllerinizde daha çok zaman harcayın. Ankara’da, İstanbul’da vakit geçirmeyin. Teşkilatta emeği geçen kişilerle gönüldaş olun. Hafta içi üç gün Meclis’te kalın, diğer günlerde ise mutlaka il ziyaretleri yapın ve bu şekilde parti ve Meclis ayağını güçlendirin. Resmi toplantılar yapıp dönenler oluyor. Resmi değil gayriresmi toplantılar yapalım. Herkes ile görüşülüp, herkesin fikri alınsın” dedi.

“Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın” diyen Kurtulmuş, “Birlik ve beraberlik önemli; onların da bilgi ve birikimlerinden mutlaka yararlanmalıyız. Kanaat önderleri ve bölgede sözü geçen isimlerle daha çok bir arada olun” ifadelerini kullandı. Milletvekillerine siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmemeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın BM konuşması bir milattır, vitesi yükseltmiştir. Bizlerin de bu vitese uyum sağlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanına yük olmamamız, onun yükünü almamız lazım. Cumhurbaşkanının politikalarını iyi takip edip partiyi yüceltmeliyiz.” Kurtulmuş, bir milletvekilinin yeni parti oluşumları ile ilgili sorusu üzerine, “Yeni partilerin ne yapacağı değil, bizim partimizin ne yapacağı önemli” yanıtını verdi.                   

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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