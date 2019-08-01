01.08.2019 - 16:31| AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura kararları sonrası konuştu. Kalın, “14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
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