31.10.2019 - 19:08 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Ağayına düşen balıktan zehirlendiAntalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, “Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha.” dedi.