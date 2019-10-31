MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
31.10.2019 - 19:08 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslamı kabul etti


AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

 

Ağayına düşen balıktan zehirlendiAntalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, “Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha.” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den açıklama: Tepkimiz Fransa Büyükelçisi'ne iletildi

Türkiye'den açıklama: Tepkimiz Fransa Büyükelçisi'ne iletildi

Hulusi Akar: Afrika stratejimiz bütüncül bir anlayışla gerçekleşmektedir

Hulusi Akar: Afrika stratejimiz bütüncül bir anlayışla gerçekleşmektedir

Son dakika | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den bir harekat açıklaması daha: Bizim için onur meselesidir

MSB'den bir harekat açıklaması daha: Bizim için onur meselesidir

Sıradaki Haber