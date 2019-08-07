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07.08.2019 - 17:38| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky'i resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu da hazır bulundu.

 

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