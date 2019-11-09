CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 10 KasÄ±m mesajÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n mesajÄ±nda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ ebediyete irtihalinin 81. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde saygÄ±yla yad ediyorum. Aziz milletimizin tÃ¼m fertleriyle topyekÃ»n bir mÃ¼cadele verdiÄŸi KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±â€™nÄ± zafere ulaÅŸtÄ±ran Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, milletimizden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§le bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ, dÃ¼nya tarihinde saygÄ±n bir yer edinmiÅŸtir. Aziz milletimizin ve tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n takdirine mahzar olmuÅŸ bir lider olan Gaziâ€™yi anlamalÄ±, milli irade aÅŸÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸahsiyet, bir insan olarak genÃ§lerimize ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±za anlatmalÄ±; yaÅŸanan zorluklarÄ± ve verilen eÅŸsiz mÃ¼cadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik iÃ§inde istikbal yolunda yakÄ±lan meÅŸaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz ÅŸehitlerimizin kanlarÄ± ve gazilerimizin fedakarlÄ±klarÄ±yla savunulan bu vatan ve bayraÄŸÄ± sonsuza kadar korumaya kararlÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, geÃ§miÅŸinden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§le tÃ¼m engelleme teÅŸebbÃ¼slerine raÄŸmen saÄŸlam adÄ±mlarla ilerlemeyi ve bÃ¼yÃ¼meyi sÃ¼rdÃ¼rmektedir. GeleceÄŸe her zamankinden daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼mitle, daha bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼rken bizler de bugÃ¼n, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n â€˜en bÃ¼yÃ¼k eserimâ€™ dediÄŸi Cumhuriyetimize sahip Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¼lkemizi daha ileriye taÅŸÄ±yacak adÄ±mlarÄ± yÄ±lmadan, yorulmadan hayata geÃ§iriyoruz. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, vefatÄ±nÄ±n 81. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± ile vatanÄ±mÄ±z uÄŸruna fedakarca ÅŸehit ve gazi olan tÃ¼m kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldÄ±.