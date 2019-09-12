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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: Bu millet, bir daha asla izin vermez
12.09.2019 - 18:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: Bu millet, bir daha asla izin vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda, "Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: Bu millet, bir daha asla izin vermez

Erdoğan, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğandan 12 Eylül mesajı: Bu millet, bir daha asla izin vermez


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