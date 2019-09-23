23.09.2019 - 20:22 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
Dünya’nın en pahalı kiralık yatı Bodrum’daDünya’nın en pahalı kiralık yatı olarak bilinen ultra lüks motorlu yat “Moonlight 2” Bodrum’a demir attı. Yakıt almadan Atlantik okyanusunu geçen sayılı yatlardan olan “Moonlight 2'yi ” görenler ise dönüp bir daha bakıyor. Yatın kimin için geldiği ise ilçede merak konusu oldu.