23.10.2019 - 13:01 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile güvenli bölge mutabakatı sonrası gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın bir meyvesini daha aldık. YPG/PKK 30 kilometre güneye çekilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
YPG atılmazsa bizim görevimiz başlar.
Kamışlı'da karşı karşıya gelmek istemedik.
Sözler yerine getirilmezse gereken adımları atarız.
(YPG rejim üniforması giyerse)
Putin 'buna izin vermeyiz' dedi.
(ABD'ye gidecek mi?)
Şu an öyle gözüküyor.
Ayrıntılar birazdan...
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