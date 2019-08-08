Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.