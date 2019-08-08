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08.08.2019 - 11:30| DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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