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22.08.2019 - 11:50| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar için mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayar'ın, Milli Mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

 

 

Adana'da korkunç olay!Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
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