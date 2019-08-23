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23.08.2019 - 17:00| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.

"Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez." diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.

- İletişim Başkanından medyaya çağrı

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

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