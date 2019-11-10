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10.11.2019 - 21:23 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fidan dikme' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasımda, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan fidan dikme çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan fidan dikme çağrısı

 

 

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