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01.10.2019 - 19:51 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması

Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmaları hatırlatılarak, "AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

"40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." diye yanıtladı.

Erdoğan, "Peki muhalefetten gelirse destek verir misiniz?" sorusuna ise "Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız." karşılığını verdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar hatırlatılarak "Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullandı.

 

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren bizsiz şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.
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