MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj
20.09.2019 - 13:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Barolar Birliğince Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli"ne bir mesaj yolladı.

Panelin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'deki menfaatlerine yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleştirilen panelin Türkiye'nin uluslararası platformlarda yürüttüğü hak, hukuk ve adalet mücadelesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin Ada'daki ve Doğu Akdeniz'deki haklarını da ayni kararlılıkla müdafaa ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Doğu Akdeniz'de başlattığımız hidrokarbon arama faaliyetlerini, halen 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile yürütüyoruz. Bu gemilerimizin çalışmalarını güvenle sürdürebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır.

Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır. Bu düşüncelerle milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, fikir ve önerileriyle panele katkı sunacak tüm misafirlere teşekkürlerini ileterek, panelin Türkiye ve KKTC için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

 

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Spor yaparken karakolluk oldular

Spor yaparken karakolluk oldular

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Sıradaki Haber