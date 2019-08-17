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17.08.2019 - 15:45| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Marmara Depremi mesajı

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