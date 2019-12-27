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27.12.2019 - 20:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 83. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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