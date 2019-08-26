Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete çağrı: Beka mücadelesinde yanımızda yer alın

Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin içeride ve dışarıda beka mücadelesi verdiğini söyleyerek CHP’ye Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” sözü ile çağrı yaptı. Erdoğan, “Yürüttüğümüz büyük beka mücadelemizde yanımızda yer almalarını istiyoruz” dedi.

Erdoğan, dün önce Güneysu Belediyesi ve Güneysu Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Tonya ilçesinde otel açılışı yapan Erdoğan, daha sonra Trabzon’da toplu açılış törenine katıldı. Terörle mücadelede şehitler verildiğini hatırlatan Erdoğan, “Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir” dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:

DAVET ETMEDİM, ETMEM: (‘Meclis’te terörist istemiyoruz’ sloganı üzerine) PKK’ya terör örgütü diyemeyen Meclis’teki uzantılarına, diyorum ki; şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına dair kararlar görevden aldık mı, aldık. CHP çıkıyor ne diyor, ‘hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır’ diyor. Bay Kemal terör örgütü mensupları ile Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama bizim en ufak dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak hiçbir davetime asla davet etmedim, etmem.

KİMİLERİ ÖNCELİĞİ TATİLE VERDİ: Aşkı ve davası olmayanlar şehir felaketin pençesinde kıvranırken kimileri önceliğini tatiline verebilir. Fatih’in emaneti İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız. Tüm hemşerilerimizle bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız.

TÜRKİYE SAVAŞI GÖZE ALARAK: Ülkemizin ve milletin menfaatleri söz konusu olunca günlük siyasetin farklılıkları sona erer. Dışarı karşı bir beraber sıkılmış yumruk gibi hareket edeceğiz... Lafa geldiğinde geçmişini cumhuriyetle yaşıt tutan CHP’ye ne oluyor. Türkiye’ye yönelik her tehdit cumhuriyeti hedef almıyor mu? Bu aymazlık, gaflet, riyakarlık niye. Türkiye, terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu parti vekillerinden genel başkanına kadar tüm kadro terör örgütü ağzıyla konuşuyor... Bay Kemal ‘Suriye’de ne işiniz var’ diyor. Türkiye Doğu Akdeniz’de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi duruş sergiliyor bunlar koskoca gemilerimizi onca işi yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıkıyor. Ey CHP, kimin tarafındasın.

GÖNÜL İSTER Kİ CHP DE OLSUN: Milletimizden sizden yuvarlak laflar değil delikanlıca tavır bekliyor. Malazgirt’te Cumhur ittifakı ile beraber törenlere katılacağız. Gönül ister ki; bu kutlamayı CHP’de başta olmak üzere tüm partilerle yapalım ama onlar böyle yerde olmazlar. Terör örgütleri ile girdikleri yanlış yoldan dönmelerini bekliyoruz. Partilerinin adına layık olmaları için yürüttüğümüz büyük beka mücadelemizde yanımızda yer almalarını istiyoruz. CHP yönetimine; evlatlarına utanç değil şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız 3-5 belediye sizi yanıltmasın. 1989’u ardından 1994’ü hatırlayın. Bu millet fırsat verir ama değerlendirmediğinizde daha beter şekilde geri almasını da bilir. Atatürk’ün mirasına sahip çıktığınızı ifade ediyorsunuz onun şu sözünü unutmayın: ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.’ CHP’den isteğimiz günü birlik menfaatlerini değil vatanın tamamının çıkarlarını savunmalarıdır.

‘Yaylalar tarumar olmasın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel’in açılışında, otel yatırımının önemine dikkat çekerek, “Tüm yaylalara örnek olacak bir adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz, işte buyurun size örnek. Gelin buraya bakın, buna göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın. Oralar da bu güzelliği korusun. Doğalgazı da hallettiği anda inanıyorum ki bu kurum çok daha güçlenmiş olacak” diye konuştu. Turizmde bu yıl patlama yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Hamdolsun şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz” dedi.

EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ: VAHŞETTİR

Alandaki vatandaşların idamla ilgili yasanın getirilmesi talebini de değerlendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Tabii idam kararını Cumhurbaşkanı olarak tek başıma verme yetkim yok. Bu, parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiği zaman benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce size söyledim zaten. Emine Bulut hanımefendiyle ilgili olay yenilir, yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir. Bu alçaklıktır, bu adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babasıyla da görüştüm. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi mümkün değil, hukukun da bunu kabul etmesi mümkün değil.”