Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Haklarımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesini ziyaret ederek Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Yusufeli'nde 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Eyüp Aytekin'e verilen destekten dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yer aldı. İnanıyorum ki sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz, inanıyorum ki Yusufeli'ni çok farklı yerlere tırmandıracaktır." ifadelerini kullandı.

İlçeye gelirken Yusufeli Barajı'nı helikopterle incelediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta barajlar şehri. Bu noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz."

"2021'DE ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLAYACAK"

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine Nisan 2021'de başlanacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan, Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz? Onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş hep budur. Biz milletimizle el ele verdik, dayanışma içine girdik. Özellikle de sizlerle el ele vererek tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın bu noktadaki kararlılığını da huzurlarınızda alkışlıyorum."

Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'ye yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini bildiren Erdoğan, baraj inşaatının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 70'i bulduğunu aktardı.

"ÇÜNKÜ BUNLAR ÖYLE HESAP KİTAP BİLMEZ"

Barajda üretilecek elektriğin Türkiye'ye katkısının yılda 1 milyar 250 milyon lira olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu üretim gücüyle baraj, 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle Bay Kemal'in dediği gibi değil. Çünkü bunlar öyle hesap kitap bilmez. Bunlar sadece atılan bu adımları nasıl engelleriz buna bakarlar." dedi.

Doğu Akdeniz'de yapılan arama faaliyetlerine de değinen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu, Barbaros Hayrettin'imizi görmüyor musun? İki sondaj, iki sismik araştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj ve araştırma gemilerimizin yanında fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız."

"BİZİM TÜRKİYE OLDUĞUMUZU BİLMİYORLAR"

Yusufeli Barajı'nın yapımında ilçe halkının çok büyük fedakarlıkta bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Baraj sularının altında kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık ama şimdi helikopterle geçerken baktım ki lebiderya, denize nazır konutlarımız yapılıyor. Her şeyiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Şu süreç içerisinde bazı dedikodular, olumsuz kampanyalar yürütülebilir. İnanın oralara yerleştiğinizde inanıyorum ki bize çok dua edeceksiniz. Bütün devlet binaları, okullarıyla ibadethaneleriyle altyapısı ve üstyapısıyla muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor. Bunu da dünyaya örnek göstereceğiz. Burada gelip görenler, 'Burayı nasıl yaptılar?' diyecekler, şaşıracaklar ama bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Biz Türk'üyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Kürt'üyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık. Daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz."

"BİR YILDA BU BARAJ DOLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de yapımı tamamlanan Cankurtaran Tüneli'ne başladıklarında da "Yapamazlar" denildiğini ancak tüneli yapıp yolları kısalttıklarını anlattı. Uzağı yakın kılıp, Ferhat ile Şirin'i buluşturduklarını ifade eden Erdoğan, "Çünkü aşığa her şeyden önce dertli olmak yaraşır. Biz dertli olduk, işte dağları deldik. Burada da aynı şeyleri yapıyoruz. Bu tüneller bunun için açıldı, bu viyadükler bunun için yapıldı. İnşallah bir yıl sonra su tutmaya başlayacak. Bir yılda inşallah bu baraj dolacak." diye konuştu.

Kentte yağmurun bol olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gelirken de Sayın Bakan'ıma dedim ki bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını hemen başlatalım, konutların olduğu bölgede ağaçlandırmaları yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Zaten burada fidan diktiğiniz zaman bir anda yetişir, yağmur bol, bereketli dolayısıyla buraya da yeşil yakışır. Bunları da inşallah yapacağız." dedi.

Erdoğan, gençlerin ve kadınların yeni yerleşim konusundaki beklentilerinin kendisine iletildiğini de belirterek "Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Bizler Ankara'dan, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız buradan yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Toplu Konut alanını helikopterden inceledi.

"BAMBAŞKA BİR YUSUFELİ"

Göl manzaralı yeni yeri tamamlandığında bambaşka bir Yusufeli olacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mimarisiyle sosyal alanlarıyla her şeyiyle bölgesinin çekim alanı haline gelecek. Projesini bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte bütün yüklenici firmalar, onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar, başarılı bir şekilde süreci devam ettirdiler. Bütün kurumlarımız kendi görev sahalarıyla ilgili konularda hassas bir çalışma yürütüyorlar. Bu sürecin sizler için zor olduğunu biliyorum. Sıkıntılarınızı yakinen takip ediyorum. Sizler bizim için değerlisiniz. Hiçbir Yusufelilinin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Baraj, yol ve yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip, sizleri evlerinize kavuşturacağız."

Erdoğan, yeni yerleşim yerlerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkardıkları kararname ile giderdiklerinin müjdesini de vererek "Bu kararnameyle birlikte önümüz ve önünüz daha da açılmış oluyor." dedi.

Evlerin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için ilgili Bakanlığa ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gereken talimatları verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu konudaki diğer sıkıntıları da bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Onların da adil ve makul bir yoldan hal çaresine bakacağız. Türkiye'yi Yusufeli Barajı gibi bir abide esere kavuştururken, Yusufeli'ndeki kardeşlerimize de huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir gelecek sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Alanda yağmur yağması üzerine Erdoğan, "Bir taraftan görüyorsunuz rahmet de geldi. İnşallah, bu rahmetler Yusufeli Barajı'nın zenginliği olacak. Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacak. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Rabia işareti yapan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir, iri, diri, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

NOTLAR

Erdoğan, konuşmasından önce ilçede yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve toplu konut alanını helikopterden inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda alandaki kadınlara çay dağıttı.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.