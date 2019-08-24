Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının istikbalinin garantörü olmuştur.

FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.

Dönem fedakarlık dönemidir, uzlaşma dönemidir.

Türkiye iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir.

Bizim nazarımızda vatanımızın bekasından milletimizin birlik ve beraberliğinden daha hayati bir kriter yoktur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki önce millet ve memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız.