Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Büyükşehirde son derece yüksek bir oy oranıyla Konya bize sahip çıktı.

Seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden kapı kapı dolaşan kadın kollarımızı ve gençlik kollarımızı özellikle tebrik ediyorum.

Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP teşkilatına ve gönül verenlere teşekkürü borç biliyorum. Önümüzdeki dönemde de beraber hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Son 17 senedir Konya'ya Konyalı kardeşlerimize mahcup olmadık. Sizin hizmetkarınız olmaya, sizin için eser üretmeye Konya ile beraber tüm Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya sancılı günler yaşıyor. Tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meseleleri tribünden seyretme lüksü yoktur. Komşumuz Suriye'de 8 yılını geride bırakan savaşta 1 milyon masum insan hayatını kaybetti. 7 milyon kardeşimiz vatanlarını terk ederek başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.