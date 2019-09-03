03.09.2019 - 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.
Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.
Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.
Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.
Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.
ÇEKYA BAŞBAKANI
Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum.