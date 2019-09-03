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03.09.2019 - 20:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.

Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

ÇEKYA BAŞBAKANI

Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum. 

 

 

 

Linç edilmekten polis kurtardıKocaeli’nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için yarı çıplak şekilde sokakta dolaşan vatandaşı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Polis merkezine götürülen şahıs için polis ekibi, mağazadan kıyafet aldı.
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