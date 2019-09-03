Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.



Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

ÇEKYA BAŞBAKANI

Türkiye ziyaretine geldiğim için çok mutluyum.