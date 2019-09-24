Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Geçen yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir.

- Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmaya devam etmişti.

- Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.

- Dünyanın en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olan kabul edilen sanatçımız İstanbul'un gözü olarak anılıyor.