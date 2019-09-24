MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
24.09.2019 - 02:09 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Ara Güler sergisi açılışında konuştu. Burada serginin açılışı yapan Erdoğan, " Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Geçen yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir.

- Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmaya devam etmişti.

- Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.

- Dünyanın en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olan kabul edilen sanatçımız İstanbul'un gözü olarak anılıyor.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Instagram hesap dondurma ve silme linki 2019 - Instagram dondurma bağlantısı

Instagram hesap dondurma ve silme linki 2019 - Instagram dondurma bağlantısı

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

Sıradaki Haber