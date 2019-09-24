24.09.2019 - 02:09 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Ara Güler sergisi açılışında konuştu. Burada serginin açılışı yapan Erdoğan, " Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Geçen yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir.
- Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmaya devam etmişti.
- Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.
- Dünyanın en iyi fotoğraf sanatçılarından biri olan kabul edilen sanatçımız İstanbul'un gözü olarak anılıyor.