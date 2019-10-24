Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.



- 10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? Türkiye'nin 911 km sınırı var ve sürekli taciz ediliyoruz. İnsanlarımız şehit oluyor, yaralanıyor. 8 buçuk yıldır yaşıyoruz.



- 98'de bir Adana Mutabakatımız var. Bütün bunlarla beraber uluslararası camianın terörle mücadele gibi bir sorunu yok mu? Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu: DEAŞ. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve onun kolları var.



- ABD'den 30 bini aşkın TIR, Irak üzerinden Suriye'ye girdi. Bütün bunlar kime teslim edildi? Bu terör örgütlerine teslim edildi. Sayın Başkan'a kendim anlattım. İlk kez Hamburg'daki zirvede anlattım. Dar kapsamlı bir toplantı yaptık. Bir ortağımızın böyle bir şey yapması ve bizim bunlarla karşı karşıya kalmamız bizi üzüyor. NATO sözleşmesi 5. maddede bizim birbirimizi koruma görevimiz var.



- Terör örgütünün başındakilerle Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Biz diyoruz ki; bu ne haldir?



- Ama bizim Bay Kemal, kendine göre meydan okuyor. Biz bunları Trump'ın kendisine anlattık. Biz şu anda size kırgınız dedik.



- Mazlum denilen kod adlı, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bizim aramızda suçluların iadesi ile ilgili anlaşma var. ABD'nin bize bu adamı teslim etmesi gerekir. Adalet Bakanı'na ilettim yazışmaları yapıp, isteyecekler.