Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen İslam İşbirliği Teşkilatı birimleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dün de teşkilatımızın üst düzey kamu ve özel yatırım konferansında, İslam dünyasının dört bir yanından gelen kardeşlerimizle buluşmuştuk.

Önceki hafta ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 35’inci Bakanlar Oturumunu gerçekleştirmiştik. Ayrıca İstanbul sık sık, teşkilatımıza bağlı kurumlarımızın çeşitli etkinliklerine sahne oluyor. Tüm bu toplantıların İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin her düzeyde ve her alanda gelişmesine, yakınlaşmasına vesile olacağına inanıyorum.

İslam medeniyetini hak ettiği seviyeye çıkarma işi bizlere müslümanlara düşüyor. Dünya nüfusunun 4'te 1'ine sahip olan müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı etkiye sahip değil. Çeşitli sebeplerle içine kapanan İslam ülkeleri imkanlarını heba ediyor.

İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen, Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz. Aksi takdirde, sadece şikayet etmekle, sadece dövünmekle, sadece konuşmakla bir yere varamayız. Hele hele çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olamaz.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hayal ettiğimiz seviyeye çıkarabilirsek bu sorunlara son verebiliriz. O günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

"KUDÜS DAVASINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye olarak, Kudüs ve Filistin’deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda, çoğu defa yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Esasen son yıllarda maruz bırakıldığımız terör saldırılarının ve ekonomik sabotajların gerisindeki sebeplerden birinin de bu ilkeli duruşumuz olduğunun farkındayız.

Ama bedeli ne olursa olsun, Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Kudüs davasından, Filistinlilerin haklarını savunmaktan ve tüm mazlumlarla dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Batı ülkelerinde giderek yayılan İslam düşmanlığı da büyük bir sorun teşkil ediyor. Her ne şekilde olursa olsun sonunda mağdur olan müslümanlardır. Eğer bunlara biz ses çıkarmazsak, biz daha çok dayak yeriz.

Hala Fransa'nın cumhurbaşkanı kalkıp İslam'a laf ediyor. Siz İslam ve terörizm sözlerini nasıl aynı cümlede kullanabiliyorsunuz. Bakın işte şimdi Paris'te sarı yelekliler var. Baş et şimdi onlarla. Hadi durdur bakalım. İşte alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Bugün geleceği sorunlu görünen tüm toplumlarda aile kavramı yozlaşmıştır.