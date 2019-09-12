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12.09.2019 - 11:00| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj  yayımladı.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır"  anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'nin istiklal mücadelesinde  önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Bağımsızlık yolunda çok  büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini  etkileyen Sakarya Zaferi'nin ardından, kahraman milletimizin azimli ve kararlı  mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir."  değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Zaferi'ni, "Nihai zaferden önceki son merhale" olarak  nitelendiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki ümitlerini  canlandırmış, kahraman ordumuza güç vermiş, millet iradesinin yegane  tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır. Çok çetin şartlar  ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve  aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için  ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam  edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk  olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla  anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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