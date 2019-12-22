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22.12.2019 - 22:34 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım

Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Sarıkamış şehitleri için paylaşım

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