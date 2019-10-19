19.10.2019 - 13:11 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk ve şehit Akmeşe'nin ailelerine birer taziye mesajı gönderdi.
21 yaşında ilk kez kendini gördüBursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.