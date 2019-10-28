MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
28.10.2019 - 21:02 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Sarıtosun ve Türkel ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

 

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdüKayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel 29 Ekim mesajları 2019... Kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

En güzel 29 Ekim mesajları 2019... Kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

29 Ekim'de hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış açıklaması

Soçi mutabakatında son durum! MSB'den yeni açıklama

Soçi mutabakatında son durum! MSB'den yeni açıklama

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Sıradaki Haber