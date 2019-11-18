Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu ile Bilecik'te trafik kazası sonucu şehit olan Kaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.