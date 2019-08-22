22.08.2019 - 12:48| AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonuAnkara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişinin mağdurları dolandırdıktan sonra "Senin de nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.