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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
28.07.2019 - 16:38| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Taha Uluçay ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Uluçay ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yıldız'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

İngiltere'de yol kavgası, trafik terörüne dönüştüİngiltere'de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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