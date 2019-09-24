Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj: BM ne işe yarıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.

- Adaletsizlik güç mücadelelerini, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki bu kurum adaletsizliği kaldırmak için kuruldu.

- Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.

- Burada tekrar sizlerin huzurunda söylüyorum dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

- Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu.

- Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkedir.

- Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Örgütün çöküş sürecini başlattık.

- Türkiye milli gelire oranla en fazla yardımda bulunan ülkedir.

- Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

- Ankara Zirvesi'nde çok önemli bir karara imza attık. Suriye'de kalıcı bir barışa ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilmiş olacaktır. İdlib'teki katliamları ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir.

- Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir.

- Kıbrıs meselesi çözüme kavuşmamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor.

- Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir iş birliği alanı olarak görüyoruz.

- Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin takipçisi olacağız.

-BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek.

- Ben merak ediyorum bu İsrail neresi, bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor. İsrail doymuyor. Şimdi de kalan toprakları alma derdinde.

- Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir?

- BM kararlarına rağmen Keşmir hala abluka altında. 8 milyon insan Keşmir'den dışarı çıkamıyor.

- 15 Mart 'İslam düşmanlığına karşı dayanışma günü' ilan edilmeli.

- 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz, AB eski Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik.