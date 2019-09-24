Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj: BM ne işe yarıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek." dedi.
Aylan bebeğinin fotoğrafını gösteren Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
- Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.
- Adaletsizlik güç mücadelelerini, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki bu kurum adaletsizliği kaldırmak için kuruldu.
- Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.
- Burada tekrar sizlerin huzurunda söylüyorum dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
- Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu.
- Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkedir.
- Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Örgütün çöküş sürecini başlattık.
- Türkiye milli gelire oranla en fazla yardımda bulunan ülkedir.
- Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.
- Ankara Zirvesi'nde çok önemli bir karara imza attık. Suriye'de kalıcı bir barışa ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilmiş olacaktır. İdlib'teki katliamları ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir.
- Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir.
- Kıbrıs meselesi çözüme kavuşmamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor.
- Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir iş birliği alanı olarak görüyoruz.
- Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin takipçisi olacağız.
-BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek.
- Ben merak ediyorum bu İsrail neresi, bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor. İsrail doymuyor. Şimdi de kalan toprakları alma derdinde.
- Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir?
- BM kararlarına rağmen Keşmir hala abluka altında. 8 milyon insan Keşmir'den dışarı çıkamıyor.
- 15 Mart 'İslam düşmanlığına karşı dayanışma günü' ilan edilmeli.
- 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz, AB eski Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik.