Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Başka çaremiz kalmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

"EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SINAMALARIN FARKINDAYIZ"

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların yanında olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız. Türkiye’den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur. Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk."

Bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir." diye konuştu.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir konunun, Mecliste mümkün olan en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir. Gerek komisyonlarda, gerekse genel kurulda bu reform paketlerinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını umut ediyoruz."

"TÜM ZAMANLARIN TURİST REKORUNU KIRACAĞIZ"

Turizmde çok bereketli bir sezon geçirildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız. Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak. Burada da 50 milyon turisti inşallah yakalayacağız." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB standartlarına göre çok çok iyi bir seviyededir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Bu Meclis kurtuluş mücadelesini zaferler taçlandırdı.

Bu yıl İstiklal Harbi'nin başlamasının 100. yıl dönümü. Bu kutlu yolculuk TBMM açılışıyla yeni bir safhaya evrildi. Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmedik. Bir asır önce adeta gömmeye hazırlandıkları bu millet hürriyetini tekrar kazandı.

15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir.

2 bin 200 yılı aşkın mirasa sahibiz. Dünyada böyle yaygın ve kesintisiz bir devlet tecrübesine sahip bir millet yoktur. Herkesi demokrasi zaferi olan 15 Temmuz'un anlamını korumaya davet ediyorum. TBMM'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütleri ile dize getirmeye çalıştıkları bu millet, kıyam ederek istikbal ve istiklaline olan bağlılığını göstermiştir. Her seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisimiz millet adına yeniden görev üstlenmiştir.

Siyaset yaparken hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum.

Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.

Siyasi konulardaki rekabetimizi milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçirmeyelim.

Sosyal güvenlikte herkesi kucaklayabilecek bir sistemi kurabileceğimize inandık. Herkesin yanında olabileceğimize inandık. Ulaşımda her yönüyle hızlı konforlu ve güvenli şekilde erişebilirliliğimize inandık. Enerjide kendi su, güneş, termal ve kömür kaynaklarımızı en etkin değerlendirebileceğimize inandık. Büyümemizi ülkemizin potansiyeline uygun seviyelere yükselteceğimize inandık. Devasa sorunların ötesindeki büyük potansiyele odaklandık. Ülkemize,milletimize ve politikalarımıza inandık.

Türkiye'nin demokraside geldiği yer hepimizin ortak zaferidir.

Demokraside, ekonomi ve alt yapıda cumhuriyet tarihinin en büyük icraatının gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyor. Cumhurbaşkalığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle hepimizi daha aydınlık günler bekliyor. Yeni yönetim sistemimiz artık sorunlarımızı demokrasinin imkanlarıyla çözebileceğimizin en büyük ispatıdır.

"HER KARIŞINDAKİ GELİŞME BİZİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİR"

Suriye'ye sırtımızı dönemeyeceğimiz gibi Asya coğrafyasının hiçbir köşesine bigane kalamayız. Akdeniz'in, Ege'nin, Karadeniz'in her karışındaki gelişme bizi doğrudan ilgilendirir. Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal ve ilhak için değildir. Biz çevremize yaşatmak ve birlikte kazanma anlayışı ile bakıyoruz. Ne bedel ödersek ödeyelim insani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Suriyeli kardeşlerimize gönlümüzün ve sınırlarımızın kapılarını açtık. Milyonlarca insan savaştan kurtulmak için Türkiye'ye geldiğinde dahi sınırları kapatmayı düşünmedik. Bize düşen sığınmacıların kendi topraklarına dönmeleri için güvenli iklimi oluşturmaktır.

Ülkemize yönelik Suriye sınırındaki terör tehdidi artık tahammül edilemez boyutlara ulaştı. İdlib'de yürütülen süreçle büyük bir insani dramın önüne geçtik. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönen Suriyeli sayısı 360 bini buldu. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Biz asla savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Hem kendimiz hem de tüm Suriye halkı için güvenli gelecek istiyoruz.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

Birileri terör ve sığınmacı yükünü üzerimize yükleyerek Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyor. Türkiye masa başında yazılan senaryoların taşeronluğunu yapacak bir ülke midir? Türkiye dayatmaya rıza göstermez. Biz bu dayatmaya senaryoya rıza göstermeyiz. İstiklal ve onurumuzdan taviz vermeyiz. Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonunun geldiğini söyledik. Türkiye'nin kaybedecek tek günü yok. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmadı. 30 km. derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kararlılığımızın somut birer tezahürüdür.

Suriye'de kurulacak köyle ve ilçelerle ilgili ön çalışmaları yaptık, yerleri tespit ettik, maliyetleri çıkardık.

Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız.

"KENDİ YOLUMUZU AÇARIZ"

Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık. Türkiye gelişmekte olan ülke grubunda üst kategoriye yükseldi. Ticaret savaşlarının yıkıcı sonuçları ve etkileri artmıştır.

TEK HANELİ ENFLASYON

Finans sistemine saldırılar ekonominin kendi dinamikleri içinde gerçekleşen hadiseler çok önlem aldı. Ağustos ayındaki sıkıntının ardından ekonomi yönetimimiz pek çok önlem aldı. Döviz kuru istikrarlı çizgiye oturtulmuştur. Faizin inmesi için adımlar atılmıştır. Yeni verilerin açıklanmasıyla önümüzdeki günlerde enflasyonun yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Turizmde muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız. 50 milyon turist hedefini inşallah yakalayacağız.

Merkez Bankamızın döviz rezervleri yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı. Cari işlemler dengesinde tarihimizde ilk defa 4.4 milyar dolarla artıya geçtik.

IMF MESAJI: O DEFTERİ KAPATTIK

Ekonomik olmaktan ziyade siyasi kriterlerle ülkeleri yönetmeye kalkan IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum.

Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirinceye kadar çalışacağız..

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık. Yargı Reform Paketlerinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını umut ediyorum. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir.

Kuvvetler ayrılığı demek güçlerin çatışması değil makul bir denge içinde aynı hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri demektir. Tüm kurumlarımızın ahenk içinde çalışması için gayret gösteriyoruz.

Elbette, Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin yerine geçip kanun çıkarmaya, hakimlerin yerine geçip hüküm vermeye kalkacak değildir.

Dünyaya sözümüzü kapalı kapılar ardında değil, meydanlarda kürsülerde söylemeye devam edeceğiz.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM

İstanbul'daki deprem bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi tekrar hatırlattı. Deprem değil bina öldürür gerçeği adeta yüzümüze şamar gibi inmiştir. Şu ana kdar TOKİ vasıtasıyla 850 bi güvenli konutu tamamladık.

Önümüzde acil dönüşümü bekleyen 1,5 milyon konut var.

Afet yönetimi sistemini baştan sona değiştirdik. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlı, yerinde ve gönüllülük esasına göre yöneltilmesi şart.

Hem kriz hem de risk yönetimini birlikte yaparak 81 ilde afetlere hazırlık yapıyoruz.

Henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadığımız bir gerçek ama bugün Türkiye 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklıdır.