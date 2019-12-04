04.12.2019 - 00:40 | | AA
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Suud KralÄ±'na taziye telefonu
CUMHURBAÅžKANI Recep Tayyip ErdoÄŸan, aÄŸabeyi vefat edenÂ Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.Â
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, aÄŸabeyi MutebÂ bin Abdulazizin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziyelerini iletmiÅŸtir.Â SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'e aÄŸabeyi MutebÂ bin Abdulaziz'in vefatÄ± nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilemiÅŸtir" denildi.Â
Ceren ve katil zanlÄ±sÄ± aynÄ± karedeOrdu'da, evinin bulunduÄŸu apartmanÄ±n giriÅŸinde bÄ±çaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne SanatlarÄ± Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doÄŸru yürürken, iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldÄ±rÄ±mda evine doÄŸru yürürken görülüyor.