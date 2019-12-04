CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Suud KralÄ±'na taziye telefonu

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, aÄŸabeyi MutebÂ bin Abdulazizin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziyelerini iletmiÅŸtir.Â SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'e aÄŸabeyi MutebÂ bin Abdulaziz'in vefatÄ± nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilemiÅŸtir" denildi.Â