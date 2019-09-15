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15.09.2019 - 13:54 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sümeyye Boyacı’yı Dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Sahte para kavgasında yeni görüntüler!Batman’da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.
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