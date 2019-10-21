Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forumu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum. Barış Pınarı'nı bahane ederek katılmayacağını açıklayanların bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Terörü bitirmek için yapılan harekatı bahane edip katılmayanlar terörü destekliyor. Terör örgütüne destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Platform burada bütün her şeyiyle belgeleriyle ortaya koyarsın.

Kavganın odağında hala bu coğrafya var. İster istemez gündemde hep ülkemiz var. Bize düşen görev; milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir.

Masada cetvelle çizilerek kurulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.

Türkiye'nin diğer devletlerden farkı işte burada yatıyor. Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden milletiz. Suriye ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun güncel birer örneğidir. Burada yanlış anlamalara mahal vermemek bakımından bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum.

Türkiye hiçbir ülkenin topraklarında hiçbir toplumun özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin. Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan ve Afrika'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir ama biz kardeşlerimiz için oradayız. Biz ayrım yapmadan teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Biz 17 yıl boyunca terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız. Teröristlere masaya oturmadık, oturmayız. Başkaları oturabilir, bizi ilgilendirmez. Biz zalime zalim demeye haksızlığa haksızlık demeye ve zulme zulüm demeye devam edeceğiz. Kuzey Suriye'ye 30 bin TIR ile silah, araç gereç sokulması uluslararası siyasetin neresinde yazıyor bize söylesinler.

Küreselleşmeyi yok saymak yerine insanlığı daha iyi bir geleceğe getirmenin manivelası olarak kullanmalıyız. Terör örgütleri kullanılarak ülkelere artık boyunduruk vurulamayacağı görülmelidir.

Düşünce özgürlüğüne, inananlar inanç özgürlüğüne inananlar ne düşüncesini, ne inancını ben inanıyorum ki o yeşil dolara asla değiştirmeyecektir. Karanlıkta göz kırparak perde arkasından ülkeleri yönetme devri bitmiştir.

Tüm batı teröristlerin yanında yer aldı. Hepsi birlikte bize saldırdı. NATO, AB ülkeleri dahil hani siz teröre karşıydınız? Bu nasıl bir iştir, nasıl bir akıl tutulmasıdır? Teröre karşı olanlar bunun ispatını yapmak zorundadır. Hangi toplantıya giderseniz bunun hesabını sorun. Çarpık düzenin artık sonuna gelinmiştir. Samimi olarak teröre karşı olan bunu ispatını yapmak zorundadır.

Dünya beşten büyüktür. Gelin BM başta olmak üzere küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz.