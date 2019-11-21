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21.11.2019 - 13:04 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

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