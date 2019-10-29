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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler karşıladı
29.10.2019 - 22:01 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler karşıladı

CumhurbaşkanıErdoğan'ı tören alanına gelişinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler karşıladı

Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişinde Barış Pınarı Harekat'ında görevli asker tarafından karşılandığı görüldü.

Askerlerle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu.

Askerlerden "Temizledik" yanıtını alan Erdoğan, "Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

 

Edremit Körfezi'nin "antik" fotoğrafını çekiyorlarBalıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde, Kazdağları ile Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
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