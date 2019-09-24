CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n diplomasi trafiÄŸi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson'Ä± kabul etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Johnson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BM Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Farmajo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Farmajo ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giuseppe Conte'yi kabul etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giuseppe Conte ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BM Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde, ErdoÄŸan'a Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar eÅŸlik etti.
CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN, KUVEYT EMÄ°RÄ° EL SABAH Ä°LE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžTÃœ
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k dolayÄ±sÄ±yla New Yorkâ€™ta bir hastanede tedavi gÃ¶ren Kuveyt Emiri Åžeyh El Sabahâ€™a geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.
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