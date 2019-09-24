MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n diplomasi trafiÄŸi
24.09.2019 - 23:42 | | AA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n diplomasi trafiÄŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson'Ä± kabul etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n diplomasi trafiÄŸi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Johnson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BM Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÄ±n diplomasi trafiÄŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Farmajo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Farmajo ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÄ±n diplomasi trafiÄŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giuseppe Conte'yi kabul etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 74'Ã¼ncÃ¼ Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in bulunduÄŸu New York'ta resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giuseppe Conte ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BM Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabulde, ErdoÄŸan'a Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar eÅŸlik etti.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN, KUVEYT EMÄ°RÄ° EL SABAH Ä°LE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžTÃœ

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k dolayÄ±sÄ±yla New Yorkâ€™ta bir hastanede tedavi gÃ¶ren Kuveyt Emiri Åžeyh El Sabahâ€™a geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.

Â 

Â 

Bahçeli'den ErdoÄŸan'a tebrik telefonuMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

DalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± pahalÄ±ya mal oldu! Geriye bu görüntü kaldÄ±

DalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± pahalÄ±ya mal oldu! Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ±

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'na 140 iÅŸçi alÄ±nacak

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'na 140 iÅŸÃ§i alÄ±nacak

MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef son bÃ¶lÃ¼mde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef Müge kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda, nereli? Müge Güney elendi mi?

MasterChef MÃ¼ge kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli? MÃ¼ge GÃ¼ney elendi mi?

SÄ±radaki Haber