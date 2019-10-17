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17.10.2019 - 15:51 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i kabulü sona erdi
Mehmetçik adım adım terörü temizliyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak, terörü adım adım temizliyor.
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